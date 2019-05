Islamischer Fastenmonat Ramadan hat begonnen

Nach islamischer Überlieferung hat Allah um 610 in einer Nacht im Ramadan seinem Propheten Mohammed das erste Mal den Koran durch den Erzengel Gabriel offenbart. Der Ramadan beginnt - nicht immer gleichzeitig in allen Ländern -, sobald zwei gesunde Muslime die Neumondsichel am Himmel sichten bzw. im neunten Monat des islamischen Mondjahres. Der Fastenmonat verschiebt sich jedes Jahr um rund zehn Tage. In Österreich und Deutschland hat er heuer am Abend des 6. Mai begonnen und endet am 5. Juni.