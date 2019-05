Salzburger hat Patent für saubere Trinkrucksäcke

Josef Dygruber freut’s: Für ihn hat das Projekt ähnliche Dimensionen, wie die Miele-Kooperation 1999, durch die seine Produkte erstmals weltweit verfügbar wurden: „Durch unsere Zusammenarbeit mit CamelBak erschließen wir den Sport- und Militärmarkt, also weitere wichtige Nischen“, so Dygruber. Der Grund: CamelBak verkauft nicht nur an Sporthändler, sondern auch an die amerikanischen Streitkräfte: „Die Firma macht 40 Prozent ihres Umsatzes mit dem Militär – die Trinkbeutel werden in die Rucksäcke der Soldaten eingearbeitet“, so der Claro-Grüner.