SPÖ hält nichts vom „Adabei-Landesbüro“ in Wien

LH Thomas Stelzer (ÖVP) benennt seine Beweggründe für dieses Verbindungsbüro so: „Viele wichtige Entscheidungen, Projekte oder Gesetze werden in Wien getroffen oder beschlossen. Wir wollen uns bei diesen Entscheidungsprozessen bereits von Anfang an stark einbringen und so das Maximum für unser Bundesland rausholen.“