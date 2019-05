USA schicken Flugzeugträger in Richtung Iran

Als militärische Warnung an den Iran haben die USA den Flugzeugträger USS Abraham Lincoln und eine Bomberstaffel in den Mittleren Osten geschickt. Das teilte der Nationale Sicherheitsberater, John Bolton, am Sonntag mit. „Die Vereinigten Staaten streben keinen Krieg mit dem iranischen Regime an“, erklärte er. „Aber wir sind voll und ganz bereit, auf jeden Angriff zu reagieren - egal ob er von Stellvertretern, den islamischen Revolutionsgarden oder den regulären iranischen Streitkräften vorgetragen wird.“ Bolton sprach von einer Verlegung in die Region, für die das Streitkräftekommando CENTCOM zuständig ist. Dieses Gebiet reicht von Syrien im Westen bis Pakistan im Osten.