Großschartner in Romandie weiter vorne mit dabei!

Felix Großschartner fährt bei der Romandie-Rundfahrt weiterhin vorne mit. Am Samstag landete der Oberösterreicher in der auf 107,6 km verkürzten vierten Etappe zeitgleich mit dem Sieger Primoz Roglic in Torgon an der sechsten Stelle. Im Gesamtklassement büßte er eine Position ein und ist nun Fünfter, der slowenische Vorjahressieger indes baute seine Führung aus.