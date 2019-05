Gasthaus Schießstätte ist komplett ausgebrannt

Zu einem Großeinsatz wurde die örtliche Feuerwehr am Samstag in den frühen Morgenstunden gerufen: Der Gasthof Schießstätte in Bad Reichenhall (Bayern) brannte komplett aus. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, das Wirtsehepaar und die zwei Söhne konnten das brennende Gebäude noch rechtzeitig verlassen. Auch 25 Mann der Feuerwehr Großgmain unterstützen die Kameraden im benachbarten Bayern.