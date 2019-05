Kurios: Italien schickt Barca-Star Messi Wahlkarte

Damit kann Messi sowohl an den EU-Parlamentswahlen, die in Italien am 26. Mai geplant sind, sowie an den am selben Tag stattfindenden Gemeinderatswahlen in der 21.000-Einwohner-Kleinstadt unweit der Adria in der Region Marken teilnehmen. Der Argentinier erhielt die italienische Staatsbürgerschaft, weil sein Ur-Urgroßvater 1866 von Recanati nach Buenos Aires ausgewandert war. Dank der Einbürgerung 2010 kann Messi bei FC Barcelona als Europäer spielen.