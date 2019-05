Liverpools Keita verpasst Endspurt und Afrika-Cup

Der englische Topklub Liverpool muss in den entscheidenden Wochen der Saison ohne den früheren Salzburg-Spielmacher Naby Keita auskommen. Der 24-Jährige aus Guinea zog sich am Mittwoch im Halbfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Barcelona (0:3) eine Adduktorenverletzung zu und fällt rund zwei Monate aus. Das bestätigte Liverpool-Trainer Jürgen Klopp am Freitag.