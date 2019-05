Buntes Programm am Grazer Schloßberg

Mit dem Schloßbergball und zwei so gut wie ausverkauften Konzerten des Herbert Pixner Projekt startet heuer die Saison auf der Kasemattenbühne in Graz. Danach folgt ein bunter Mix von Kabarett (Barbara Balldini) über Klassik („Nabucco“) und Schlager (Paldauer und Nockalm-Quintett) bis hin zu Shows („Freddie Mercury Tribute Show“) sowie Legenden der Pop-Geschichte (Manfred Mann’s Earth Band). Das „Metal on the Hill“-Festival geht auch schon in die vierte Runde. „Unsere Bühne gehört nicht einem Genre, sondern allen Genres“ erklärt Bernhard Rinner, Geschäftsführer der Grazer Spielstätten.