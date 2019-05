Rapid-„Versager“ können zu Helden werden

Tag der Wahrheit. Eine Phrase, die nie gültiger war. „Wir können die Saison retten“, sagt Verteidiger Maximilian Hofmann. „Die Sehnsucht nach diesem Titel ist riesig“, betont Kapitän Stefan Schwab. „Wir wissen, was auf dem Spiel steht“, so Trainer Dietmar Kühbauer. „Jetzt brauchen wir eine außergewöhnliche Leistung.“ Der Cup der letzten Hoffnung - für Rapid ist es am Mittwoch das Finale der großen Chance! Der erste Titel seit 2008 (Meister), der erste Pokal-Triumph seit 1995 würde Grün-Weiß direkt in die Gruppenphase der Europa League bugsieren.