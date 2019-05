Tempobolzer flüchtet mit über 200 km/h vor Polizei

Unfall stoppte Tempobolzer

Auf dem Zubringer in Fahrtrichtung Innsbruck verlor der 20-jährige Verdächtige auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über den Pkw und krachte gegen die Leitschiene, wodurch am Fahrzeug ein Totalschaden entstand. „Der Mann flüchtete seinen Angaben zufolge deshalb, weil das Auto nicht mehr zum Verkehr zugelassen war und falsche Kennzeichen montiert waren“, so die Ermittler weiter. Zudem entdeckten die Beamten im Auto Drogen.