„Tief erschüttert!“ Janko trauert um Freund Sural

In Wassergraben gestürzt

Sural war am Sonntag in einem privaten Minibus unterwegs vom Auswärtsspiel seines türkischen Klubs Alanyaspor gegen Kayserispor (1:1) zurück nach Alanya. Etwa fünf Kilometer vor Alanya kam es zum fürchterlichen Unfall. Der Bus mit insgesamt sieben Spielern an Bord kam Medienberichten zufolge von der Straße ab, stürzte in einen Wassergraben. Sural soll aus dem Bus geschleudert worden und im Spital seinen Verletzungen erlegen sein.