Bestürzung! Sural-Unfall beschäftigt Fans weltweit

Technisch versiert

Er war technisch so gut, dass man auch im Ausland auf ihn aufmerksam wurde. Eine Mannschaft aus der Türkei, Alanyaspor angelte ihn und im Jänner dieses Jahres wechselte er in die Türkei in die Süperlig. Alles schien so schön: Seine kleine Tochter, sein zweites Kind ist vor einigen Wochen geboren, Alanyaspor kämpfte oben mit, in Tschechien war man stolz auf ihn. Und dann kam der Unfall.