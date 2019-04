600. Klubtor von Ronaldo bei 1:1 Juves bei Inter

Für Ronaldo war es der 20. Ligatreffer in seiner Premierensaison in der Serie A. In der Liga-Schützenliste liegt er damit auf Rang vier. Der 34-Jährige hält nach 40 Pflichtspielen für die „Alte Dame“ bei 27 Treffern. Laut Juve-Twitter war es Ronaldos 600. Treffer auf Klubebene: für Sporting Lissabon, Manchester United, Real Madrid und eben Juve. Inter festigte mit dem Punktgewinn Rang drei, der zur Teilnahme an der Champions League berechtigt. Die AS Roma liegt vier Runden vor Saisonende vier Zähler dahinter.