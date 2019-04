„Godzilla“ steht Mutter aller Schlachten bevor

Welche dieser Titanen sind hier, um uns zu beschützen und welche, um uns zu vernichten? Die Antwort auf diese alles entscheidenden Frage für die Menschheit gibt es in wenigen Wochen, wenn Godzilla wieder durch die Kinos stampft. In „Godzilla 2: King of the Monsters“ muss es die Riesenechse gleich mit einer ganzen Schar an nicht weniger berühmten Kreaturen, unter anderem der dreiköpfige King Ghidorah sowie Rodan und Mothra, aufnehmen. Ein letzter Trailer macht mehr deutlich: Uns steht die Mutter aller Monsterschlachten bevor!