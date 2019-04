21 Prozent der Österreicher für EU-Austritt

Höchste Zustimmung in Luxemburg

Die höchsten Zustimmungsraten hat die EU in Luxemburg (86 Prozent), in den Niederlanden (84 Prozent) und in Irland (83 Prozent), die geringsten in Tschechien (33 Prozent), Italien (36 Prozent), Kroatien (40 Prozent), Großbritannien (43 Prozent) sowie Österreich und Griechenland (jeweils 46 Prozent). In Österreich halten 15 Prozent die EU für eine schlechte Sache, 38 Prozent sehen in der Europäischen Union weder etwas Gutes noch etwas Schlechtes.