Bundesheer-Signalpatrone löste einen Waldbrand aus

„Ein unglücklicher Zufall“

„Es handelte sich um einen unglücklichen Zufall“, sagte Oberst Christian Fiedler, Presseoffizier des Militärkommandos Steiermark. Normalerweise glühten die Patronen in der Luft aus, bevor sie am Boden landeten. Sicherheitsvorschriften seien nicht verletzt worden. Es habe auch kein Schussverbot geherrscht, weil es am Vortag geregnet hatte. Betroffen war eine Bundesheer-Liegenschaft, kein Privatgrund.