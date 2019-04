Lazio-Ultras schockieren mit Mussolini-Banner!

Wieder mal sind es die Lazio-Fans, die durch rechtsextreme Parolen auf sich aufmerksam machen. Es sind insgesamt 4.000 Laziali in Mailand zum Cup-Rückspiel gegen den AC Milan angereist, davon etwa Fünfzig hielten es für eine gute Idee, mit einem Banner in Ehren des faschistischen italienischen Ex-Diktators Benito Mussolini zu posieren. Und das mitten in der Innenstadt. Dann spazierten sie von dannen (im Video). Die Stimmung vor dem Spiel im Giuseppe Meazza Stadion ist angespannt. Das Hinspiel in Rom endete 0:0.