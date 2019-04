Adrenalin-Junkie klettert für Banane aus Maschine

Lust auf einen kleinen Snack hatte wohl Daniel Ossio, just in dem Moment, als er mit einem Doppeldecker über Alvor, Portugal durch die Lüfte schwebte. Doch wie kommt man in schwindelerregender Höhe an einen Snack? Kein Problem, wenn man einen Freund hat, der während seinem Wingsuit-Flug eine Banane im Gepäck hat.