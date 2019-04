Quad stürzte ab: Fahrer überrollt, schwer verletzt

Am Ostersonntag gegen 14 Uhr fuhren ein 56-jähriger Einheimischer und seine Frau mit seinem Quad in Jochberg den Ostweg bergauf. Auf einem schneebedeckten Teil des Weges geriet das Fahrzeug ins Rutschen, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Mann und die Frau stürzten vom Gefährt. Der 56-Jährige wurde vom Quad überrollt und blieb nach 20 Metern liegen. Das Quad kam erst nach 50 Metern zum Stillstand. Die Beiden wurden erheblich und mussten vom Rettungshubschrauber per Tau geborgen und anschließend in das Krankenhaus St. Johann geflogen werden.