Doppelpack! Dovedan schießt Heidenheim zum Sieg

Nikola Dovedan hat beim 3:0-Sieg seines FC Heidenheim in der zweiten deutschen Liga groß aufgespielt. Der Fußball-Profi aus Niederösterreich erzielte am Sonntag die letzten beiden Treffer der Schwaben gegen St. Pauli und hält nun bei acht Toren in der laufenden Saison. Der 1. FC Köln unterlag mit Louis Schaub und Florian Kainz bei Dynamo Dresden 0:3 und musste seine Aufstiegsfeier verschieben.