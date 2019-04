Brand in Holzbetrieb: 120 Kräfte löschten Flammen

Ein Brand in einer Holzverarbeitungsfirma in Latzendorf in der Kärntner Gemeinde Stall rund 120 Feuerwehrleute gefordert: Die Flammen waren vermutlich durch überhitzten Leim entstanden. Ein 31-jähriger Arbeiter entdeckte den Brand in einer Presse. Der Versuch, das Feuer mit mehreren Handfeuerlöschern zu bekämpfen, scheiterte aber.