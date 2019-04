Viele Sozialdemokraten wollen „Proleten“ zurück

Wiener Genossen hängen in den Seilen

Fix dagegen ist, dass die Wiener Partie, pardon Partei, die ja ziemlich in den Seilen hängt, den Steirer gerne wieder verstärkt in der Bundeshauptstadt sehen würde. Na ja, gerne ist vielleicht übertrieben, aber der Druck aus den Bundesländern ist enorm. Das mag zum einen an Lercher-Nachfolger Thomas Drozda liegen, dem von der Basis nicht gerade rote Nelkenkränze umgehängt werden. Und daran ändert auch nix, dass der SP-Geschäftsführer in einem Profil-Gespräch nonchalant - steirische Genossen nennen es „von oben herab“ - ein paar Aufträge an die Leykam als Karotte vors Naserl hängt.