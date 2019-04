Mithäftling getötet: Täter hortete Waffen in Zelle

Die NEOS hatten vom Justizminister in Erfahrung bringen wollen, ob der mittlerweile auch deswegen verurteilte Täter - ebenfalls ein Kärntner - in den Tagen vor dem tödlichen Angriff auf den Mitgefangenen in der Justizanstalt mit aggressivem Verhalten aufgefallen war. Wie Moser nun bekannt gab, lagen diesbezüglich keine Meldungen vor. Ein Jahr zuvor waren bei einer Kontrolle des Haftraums des Mannes allerdings mehrere illegale Waffen zutage gekommen: ein 40 Zentimeter langer Besenstiel, dessen vorderes Ende eine Messerklinge bildete, eine Metallschiene mit einem Messer an der Spitze sowie zwei Stanleymesser. Ebenfalls 2016 war der Mann erstmals auf einen anderen Insassen losgegangen. Bei diesem handfesten Streit dürfte es um Zigaretten gegangen sein.