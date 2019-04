Kroate (65) verkaufte in einem Welser Lokal Drogen

Völlig hemmungslos verkaufte ein kroatischer Staatsbürger in einem Lokal in Wels Drogen. Ein Gast bemerkte das und rief die Polizei. Als der Mann zur Rede gestellt wurde, zog er plötzlich eine Pistole, welche von den Polizisten rasch entrießen wurde. Im Zuge der Personsdurchsuchung wurden Drogen und knapp 2000 Euro Bargeld vorgefunden und sichergestellt. Auch zu Hause hatte der Mann noch einiges an verbotenen Substanzen gehortet.