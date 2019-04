Neu-Single Brad Pitt hat keine Lust auf Dates

Am Wochenende erklärte ein Richter Brad Pitt und Angelina Jolie offiziell zu Singles. Doch während sich viele Frauen nach dieser Nachricht vermutlich freudig die Hände reiben, denkt der Hollywoodstar selbst momentan nicht wirklich an Dates. Viel lieber möchte sich Pitt aktuell nämlich um seine Kinder kümmern. „Brad scheint glücklich dabei, sich auf sich und die Kinder zu fokussieren“, so ein Insider zum „People“-Magazin.