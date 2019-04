Angelina Jolie streicht Brad Pitt aus ihrem Leben

Mit der Scheidung von Brad Pitt will sie ein neues Kapitel in ihrem Leben beginnen. Und das tut Angelina Jolie ab sofort wieder mit ihrem alten Namen. Das Gericht von Los Angeles gab ihrem Antrag statt, das Pitt aus ihrem Doppelnamen Jolie-Pitt zu streichen. Der Richter schrieb am 12. April dazu: „Der Name der Antragsstellerin ist ab sofort wieder Angelina Jolie.“