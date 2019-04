Hofburg-Brand: „Hatten Alarmstufe 11 ausgelöst“

Wie dramatisch war der Löscheinsatz bei der Hofburg?

Wir waren in luftigen Höhen in einsturzgefährdeten historischen Räumen unterwegs. Das Feuer im Dach war nicht mehr zu bekämpfen, ähnlich wie bei der Kathedrale in Notre Dame. Alle verfügbaren Kräfte aus Wien wurden zusammengezogen. Ich war ja damals in Floridsdorf stationiert und kam in einem Auto an. Wir hatten Alarmstufe elf ausgelöst.