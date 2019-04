4D-Modelle für industriellen Produktionsbereich

Industrie 4.0: Spatial Big Data - Große räumliche Datenmengen

In der 4D-Geo-Intelligence sollen Schlüsselfragen der Industrie 4.0 und des Internet of Things (kurz: IoT) gelöst werden. So muss der Wechsel zwischen verschiedenen Positionierungs- und Lokalisierungstechnologien nahtlos gestaltet werden. Weiter müssen etwa Kran- oder Radlader-Sensordaten in ihren Metadaten harmonisiert und standardisiert erfasst werden. Ziel ist die nachhaltige Verbesserung der Lager- und der Transportlogistik z.B. im Forstwesen und in der Industrie.



Dazu werden „aWHEREness:fields“ als Testareale direkt bei den Unternehmenspartnern in Salzburg, Bischofshofen und Frohnleiten eingerichtet werden.