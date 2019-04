Solskjaer: „Barcelona gewinnt Champions League“

Am Anfang war Barcelona allerdings noch etwas schläfrig gewesen - bereits nach 35 Sekunden traf Rashford mit einem „Spitz“ die Latte. Danach waren Messi und Co. aber hellwach, dominierten nach Belieben. In der 13. Minute pfiff Schiedsrichter Brych nach einer vermeintlichen Attacke von Fred an Rakitic Elfmeter, nahm seine Entscheidung nach Ansicht der Video-Bilder aber zurück.