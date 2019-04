Garmin Instinct in neuen Frühlingsfarben

Sicher verstaut im Rucksack oder tief vergraben in der Handtasche ist nicht immer ein Blick auf das Smartphone möglich. Mit der Instinct kann man auf Benachrichtigungen, E-Mails und andere Alarme direkt am Handgelenk zugreifen oder seine aktuelle Position per Live Track an Freunde weitergeben - und das ganz einfach von der Uhr aus. Auch in wichtigen Meetings macht die Instinct eine gute Figur.