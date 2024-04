Dem Griesbach entlang in die Zimmerbergklamm

Nördlich gegenüber der Tankstelle folgt man dem Fahrweg zwischen den Häusern hinauf („Klammsteig“) bis zum Beginn der Südtiroler Siedlung. Dort leitet ein Fahr- bzw. Fußweg links des Bachs einwärts und verwandelt sich am Beginn der Klamm in einen Steig. Der verläuft zunächst auf Höhe des Griesbachs einwärts, zieht in der Folge den Hang hinauf, um dann den Bach zu überqueren. Über eine spektakuläre Treppenanlage geht es nun quasi mehrere Stockwerke höher und daraufhin zurück auf die ursprüngliche Bachseite. Vor uns plustert sich eindrucksvoll der Hauptgipfel der Hohen Munde auf.