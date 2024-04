Im Stubai auf der neuen Hängebrücke unterwegs

Tal und Eisriesen im Blick

Wenige Meter taleinwärts vom Parkplatz überqueren wir die Ruetz und halten uns dann links vom Hotel „Cappella“ an „Pfurtschell“. Auf einem Fahrweg wandert man im Ort empor und gelangt in wunderbare Hangwiesen. Nach einem Bach wird links zum Steig („Pfurtschell“) abgezweigt. Der leitet zunächst im Wald, dann in mit Krokussen und Himmelschlüssel übersäten Wiesen zu den Pfurtschellhöfen. Hier und während der gesamten Wanderung verwöhnt uns die Sonne. Die Blicke schweifen während der Tour über das Stubaital bis hinein zu den Eisriesen.