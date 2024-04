Hohe Scheibe: ein Mürzzuschlager Klassiker

Wir starten beim Bahnhof Mürzzuschlag (670 m). Am rückwärtigen Ausgang des Bahnhofareals gehen wir links und sehen im Kreuzungsbereich den gelben Wegweiser in Richtung Scheibenhütte. Ab nun geht es bergauf durch das besiedelte Gebiet, bis wir kurz nach einer Linkskurve den Wald erreichen und rechts den Einstieg in den Wanderweg sehen (Scheibenhütte auf der Hohen Scheibe). Über einen Hohlweg betreten wir den sogenannten Bürgerwald.