„Krankenhaus Natters aufwerten statt zusperren“

Es könne nicht sein, dass der betroffenen Bevölkerung und den verunsicherten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das Organisationskonzept und die Kostenkalkulation vorenthalten werden. „Scheinbar riskiert man auch in Tirol einen politischen Denkzettel, wie er kürzlich der Steiermärkischen Landesführung präsentiert wurde“, spielt der Tiroler Ärztekammerpräsident auf die breite Ablehnung des Spitalkonzeptes durch die betroffene Bevölkerung in der Obersteiermark an.