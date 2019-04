Trumps Herausforderer bringen sich in Stellung

Cory Booker: Der Senator aus New Jersey ist eines von acht Kongressmitgliedern, die sich für die Präsidentschaft bewerben. Der 1969 geborene und an Eliteuniversitäten ausgebildete Jurist blickt aber auch auf eine lange Karriere in der Lokalpolitik zurück. Von 2006 bis 2013 war er Bürgermeister der Großstadt Newark. Im Senat zählt der Afroamerikaner zu den am weitesten links politisierenden Mitgliedern.