ROTZ-Frech! Wüste Aktion von Liverpool-Spieler

Fabinho, der brasilianische Verteidiger von Liverpool, scheint beim Spiel gegen Chelsea wenig positive Gefühle Eden Hazard gegenüber entwickelt zu haben. Nach einem Einwurf ging er auf den am Boden verarzteten Belgier zu und rotzte ihn an. Das ganze geschah vor den Augen des Schiedsrichters, der nicht einschritt. Da liegt die Vermutung nahe: Vielleicht war die Aktion gar nicht so dreist, wenn man sie sich aus der Nähe anschaut (im Video bei 32 Sekunden).