Der Aufstieg ist kein Thema mehr

Berndorf befindet sich zwar weiter in den Top 4 der Liga, nach der Pleite in Schwarzach hat man jedoch das schlechteste Blatt. „Gegen Mühlbach hätten wir besser reinstarten müssen“, gestand Coach Georg Hauthaler. Nach zwei sicheren Siegen gegen Pfarrwerfen und Henndorf folgte in Schwarzach nun bereits der zweite Dämpfer im Frühjahr. Gar 0:4 kam man bei den Pongauern unter die Räder. „Mit Abstand unsere beste Partie in dieser Saison“, freute sich Schwarzach-Trainer Benny Bosman.