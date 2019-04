Sonja Spendelhofer in EA-Council gewählt

Bisher war aus Österreich nur Erika Strasser im Council des Europäischen Leichtathletik-Verbandes vertreten - und zwar gleich 20 Jahre lang von 1987 bis 2007. Die Linzerin, in ihrer aktiven Karriere österreichische Rekordlerin im Speerwurf, war erstmals in Bratislava 1987 in das höchste Gremium der EA (European Athletics) gewählt worden. Dann rückte sie in Estoril 1991 sogar unter Präsident Carl-Olaf Homen (Fin) für vier Jahre zur einzigen Vize-Präsidentin auf. Anschließend war Erika Strasser für drei weitere Wahlperioden (insgesamt zwölf Jahre) bis 2007 im EA-Council vertreten. Sie war von 1985 bis 1994 Präsidentin des Österreichischen Leichtathletik-Verbandes.