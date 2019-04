Kurz zieht in Kanzlerfrage auf 42 Prozent davon

Die bisherige Arbeit von Sebastian Kurz kommt in der österreichischen Wählerschaft offenbar gut an. Nicht nur im Vertrauensindex liegt der ÖVP-Chef deutlich in Führung, auch in der fiktiven Kanzlerfrage ist der Bundeskanzler mittlerweile auf 42 Prozent davongezogen, was einen neuerlichen Zuwachs von zwei Prozentpunkten bedeutet. Hinter Kurz käme in der Kanzlerfrage SPÖ-Chefin Rendi Wagner mit 16 Prozent (+1) auf Platz zwei, Rang drei würde an FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache (12%/-1) gehen. Dem Junior-Partner in der Regierung setzt aktuell vor allem das Identitären-Thema zu.