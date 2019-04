Erneuter Internetbetrug: Tausende Euro Schaden

Es sind immer wieder neue Maschen, mit denen die Betrüger sich an die Geldtaschen ihrer Opfer machen. In diesem Fall wollten zwei Einheimische so genannten Prozessoren-Schrott im Internet kaufen, um damit einen eigenen Handel zu starten. Die Bezahlung erfolgte laut Polizei über eine Bitcoin-Wallet. Die Firma bot den beiden Männern schließlich an, noch mehr Prozessoren kaufen zu können und man einigte sich auf eine Bezahlung nach Erhalt der Ware. Allerdings handelte es sich um eine so große Menge, dass dafür ein Container gemietet und versichtert werden sollte. Auch das bezahlten die beiden Österreicher.