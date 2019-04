Brand, Flucht, Rettung: Eisenerz probt Ernstfall

Im obersteirischen Eisenerz nimmt das Zentrum am Berg (ZaB) der Montanuni Leoben langsam Gestalt an. Zugleich war für Donnerstag und Freitag eine internationale Grubenrettungsübung angesetzt: Dabei kommt es im ZaB zu einem Brand, Teilnehmer flüchten in die Stollen und sollen geborgen werden. Im Einsatz werden Rettungseinheiten aus Österreich, Deutschland und Polen sein.