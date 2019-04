Anti-Doping-Agentur suspendierte EM-Zweite Calvin

Langstreckenläuferin Clemence Calvin ist am Mittwoch von der französischen Anti-Doping-Agentur (AFLD) suspendiert worden. Der Silbermedaillen-Gewinnerin im Marathon bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in Berlin 2018 wird vorgeworfen, sich einem Dopingtest im vergangenen Monat in Marokko entzogen zu haben. Calvin droht eine Sperre von bis zu vier Jahren.