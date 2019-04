Kuenz kämpft in Bukarest um EM-Gold im Ringen

Die Tirolerin Martina Kuenz steht bei den Ringer-Europameisterschaften in Bukarest im Finale der Klasse bis 76 kg und hat damit zumindest die Silber-Medaille sicher! Die 24-Jährige agierte in ihren Kämpfen am Mittwoch abgebrüht, besiegte zunächst die Rumänien Diana Vlaseancu und die Norwegerin Maria Solheim. Im Semifinale gab Kuenz der Ungarin Zsanett Nemeth mit 9:3 das Nachsehen.