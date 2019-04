Dalai Lama mit leichter Lungenentzündung im Spital

Das religiöse Oberhaupt der Tibeter, der Dalai Lama, ist mit einer leichten Lungenentzündung in ein Krankenhaus in Neu Delhi gebracht worden. Sein Sekretär, Tseten Chhoekyapa, bestätigte dies am Mittwoch. Der Dalai Lama sei am Dienstag ins Krankenhaus in der indischen Hauptstadt gekommen, weil er über Brustschmerzen klagte.