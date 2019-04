Salzburg AG: Auf so viel verzichten die Manager

Aus Aufsichtsratskreisen hört man, Schitter werde auf 25 Prozent oder rund 22.500 Euro, Ebner auf 50 Prozent (45.000 Euro) verzichten. Ebner, der bis zur Krise für den Verkehrsbereich verantwortlich war, soll sich aber mit Händen und Füßen gewehrt haben und zeigte sich auch in einem Brief an den Aufsichtsrat wenig einsichtig.