Präsentation des Spielplans für 2019/20

Im Lauf der kommenden Spielzeit wird das Landestheater in unmittelbarer Nähe in der Theatergasse ein Servicecenter mit Theaterkasse für die Besucher einrichten, kündigte Bernhard Utz, kaufmännischer Direktor des Landestheaters an. Außerdem will man die Abonnenten noch enger an das Theater binden. So sind für die Käufer der Premierenabos spezielle Einführungsveranstaltungen im Hotel Sacher geplant.