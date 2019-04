Die „Krone“ und ihre Siege für die Wiener Leser

Hitze und Gestank! Das hat die U-Bahn-Fahrgäste am meisten genervt. Beides ist heute kein großes Thema mehr. In allen U-Bahn-Zügen gehören Pizzaecken, Kebab & Co. der Vergangenheit an. Die Stadt hat auf die Forderung der „Krone“-Leser rasch reagiert und ein Essverbot erlassen. Obwohl noch ohne Geldstrafen, wird die Vorschrift gut eingehalten.