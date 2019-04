Dritter Titel in Klub-Historie greifbar

Titel wäre „das Größte“

Die Duelle gegen Lend und Bruck stehen erst im Mai an. Trotzdem wagt Rohrmoser einen Blick in die Zukunft. „Natürlich ist der Titel das Ziel. Für mich persönlich wäre es das Größte!“ Neben der guten Ergebnisse sei auch der Zusammenhalt im Winter noch einmal gewachsen. Samstag nehmen sich die ersten Verfolger Bruck und Lend gegenseitig die Punkte weg, Großarl muss zu Bramberg 1b, wo man einen weiteren Schritt zum Titel machen könnte. Es wäre der dritte in der Klub-Historie nach 1979 und 2010. Matthew Golderer