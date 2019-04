Genialer Lionel Messi setzt nächsten Meilenstein!

Warnung des Trainers

Nun liegt für Messi der insgesamt zehnte Meistertitel mit Barca bereit, der achte in den vergangenen zehn Jahren. Außerdem haben die Katalanen noch die Chance auf das Triple: Im Cupfinale wartet Valencia, im Champions-League-Viertelfinale steigt am Mittwoch im Old Trafford das Hinspiel gegen Manchester United. Trainer Ernesto Valverde warnte allerdings vor allzu großen Erwartungen. „Wir wollen alle drei Bewerbe gewinnen, doch wir haben noch keinen einzigen gewonnen.“